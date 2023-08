Após boatos de traição, Bella Campos confirma término com MC Cabelinho

Um dos casais mais queridos da internet chegou ao fim e após boatos de traição, a atriz Bella Campos anunciou o fim de namoro com o cantor MC Cabelinho. O anúncio do término foi feito através dos stories do Instagram.

"Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar", iniciou a artista na rede social.

"Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui e não estamos mais namorando em função de motivos óbvios", completou, anunciando a separação após 8 meses de namoro.

Após a atriz anunciar a separação, MC Cabelinho se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto. Nos últimos dias, a influencer mineira Duda Mehdef expôs a suposta relação com o cantor"Me falou que não está namorando, ou está namorando e traiu, ou não está namorando e vai contar para vocês com o tempo". Segundo relato da influencer, o encontro ocorreu no hotel Mercure, em Belo Horizonte.

"Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia e nem palco para ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado a nossa vida dessa forma", disse.

Bella Campos e MC Cabelinho assumiram o namoro em novembro do ano passado, quando se conheceram na produção da novela 'Vai na Fé', que fizeram parte na TV Globo. Eles chegaram a anunciar planos para o casamento.