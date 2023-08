Saiba quem é o suposto affair de MC Cabelinho

O nome de MC Cabelinho é um dos assuntos mais comentados deste domingo, 27, nas redes sociais, por supostamente ter traído a namorada, Bella Campos.

O funkeiro teria tido uma recaída com uma ficante de Belo Horizonte, identificada como Duda Mehdef, de 23 anos, na noite do último sábado, 26. No entanto, até o momento, nem o funkeiro e nem Bella Campos confirmaram o fim do relacionamento.

A informação foi divulgada pelo perfil de fofoca Subcelebrities. Mehdef se pronunciou através de seu Instagram e confirmou o encontro com o artista, mas afirmou que ele teria dito que está solteiro.

“Vi ele ontem sim, fui no hotel, ele disse que não está namorando. Se é verdade eu não sei, ou ele está namorando e traiu ou ele não está namorando e vai contar para vocês. Não sei como está a vida dele”, disse Mehdef para os 120 mil seguidores.

A estudante de Direito afirmou que conhece Cabelinho desde 2016. “Eu sou fã do Vitor [nome de batismo de Cabelinho], conheci ele em 2018, quando a gente começou a se envolver quando ele vinha para Belo Horizonte”, disse.

Mehdef disse que teve alguns problemas com o artista depois de se envolver também com amigos dele. “Aconteceram algumas brigas por causa de amigos dele, que eu acabei ficando e ele descobriu, então a nossa relação é conturbada desde sempre”.

A influenciadora também mandou recado para os haters. “Sobre a galera que está me xingando desejo muita luz na vida de vocês, do fundo do meu coração, porque não deve ser legal todo dia ter uma notícia, você ir lá xingar a pessoa, falar mal dela, do corpo dela, do cabelo dela. Quem é de Belo Horizonte não tem dúvida dessa história”, disse ao completar que logo em seguida após a mensagem tinham tentado “derrubar” seu perfil.

Mehdef mora em Belo Horizonte e está no último período da faculdade de Direito. No perfil, compartilha o dia a dia e várias fotos.