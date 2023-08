Web especula fim do namoro de MC Cabelinho e Bella Campos

O relacionamento entre MC Cabelinho e Bella Campos pode ter chegado ao fim. O término do casal começou a ser especulado nas redes sociais, após o perfil do Instagram 'Subcelebrities' publicar [veja abaixo] que o cantor afirmou a uma ex-ficante que estaria "solteiro" durante show em Belo Horizonte (MG).

De acordo com a publicação da página de entretenimento, o MC também contou a sua ex-ficante que o rompimento do casal não havia se tornado público. O perfil também publicou supostas provas do encontro de Cabelinho com a mulher.

MC Cabelinho e Bella Campos iniciaram o namoro em outubro de 2022. O rapper dedicou várias músicas para a amada e ela chegou a tatuar seu nome de batismo no braço, "Victor Hugo".

Confira o post abaixo: