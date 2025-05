Taís Araújo defende Bella Campos nos bastidores de Vale Tudo

Taís Araújo e Bella Campos em Vale Tudo - Foto: Divulgação | TV Globo

A atriz Taís Araújo, a Raquel do remake de Vale Tudo, tem acolhido Bella Campos, que interpreta Maria de Fátima, sua filha na obra das 21h, em meio aos episódios polêmicos protagonizados por ela e por Cauã Reymond nos bastidores da novela.

Segundo informações do portal Notícias da TV, Taís tem defendido a jovem sob o argumento de se enxergar mais jovem nela. A estrela global afirma que viveu situações parecidas nos bastidores de Xica da Silva, novela feita por ela na extinta TV Manchete, na década de 1990.

Ainda de acordo com a publicação, Taís teria aconselhado Bella a seguir o trabalho da forma que acredita ser melhor. Ela também teria sido a atriz com a postura mais ríspida com relação a Cauã.

Desentendimentos

Cauã Reymond e Bella Campos se tornaram protagonistas de uma novela paralela nos bastidores de Vale Tudo.

O ator, que interpreta César na obra, teria criticado a atuação da colega de elenco, seu par na novela. Bella, por sua vez, tirou satisfações com Cauã, que tem sido alvo de reclamações de outros nomes de Vale Tudo.