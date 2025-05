Salário de Bella Campos vem à tona em meio a polêmica; saiba o valor

Bella Campos tem ganhado um salário grande na TV Globo - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

O nome de Bella Campos tem ganhado os holofotes da mídia desde que a jovem estreou como a personagem Maria de Fátima, uma das principais vilãs do remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo.

Apesar de não ter contrato fixo com a emissora, a morena recebe um valor exorbitante para participar da trama do horário nobre. Segundo informações do site Observatório da TV, Bella Campos está faturando R$ 60 mil por mês.

A exposição do salário da atriz veio à tona em meio a uma polêmica dela com o ator Cauã Reymond, que interpreta o personagem César, um de seus pares românticos. Diversos portais revelaram que os dois estavam brigando nos bastidores da Globo.

Relembre a briga

Segundo informações da revista ‘Veja’, a confusão entre Cauã e Bella começou após o ator supostamente reclamar da atuação da jovem, que foi tirar satisfação sobre a fofoca no estacionamento da emissora, com direito a dedo na cara e tudo.

O clima teria ficado pesado entre eles e Bella chegou até a denunciar o colega para o setor de compliance da Globo, alegando que o rapaz possui um comportamento “debochado, mau, displicente, agressivo e machista”.

A briga teria se estendido e os dois foram convocados para uma reunião com os diretores da novela e da emissora, a fim de apaziguar a confusão e seguir com o clima amistoso nos bastidores.

Entretanto, fontes do colunista Alessandro Lobianco, do portal IG, informaram que Cauã teria pedido para deixar o elenco de Vale Tudo, alegando estar sob estresse e tremendo a repercussão negativa do caso em sua carreira. Contudo, o pedido não foi acatado e ele conversará novamente com os diretores nesta semana.