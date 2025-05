Regina Duarte revela motivo inusitado para deixar as novelas

Regina Duarte surpreendeu ao revelar o motivo de seu afastamento da teledramaturgia - Foto: Reprodução | TV Globo

Longe das novelas desde Tempo de Amar (2017), Regina Duarte surpreendeu ao revelar, em entrevista a Pedro Bial, o motivo do afastamento: ela não quer mais decorar textos. A declaração foi feita na estreia da nova temporada do Conversa com Bial, exibida na madrugada desta segunda-feira, 21, e marcou o reencontro da atriz com a TV Globo, emissora onde construiu uma carreira de 60 anos.

“Não quero mais decorar texto, fiz isso minha vida inteira”, afirmou a veterana ao ser questionada sobre um possível retorno às novelas. Com bom humor, ainda levantou uma alternativa inusitada para voltar aos folhetins: “Tem um personagem mudo que faz caras e bocas e, através das caras e bocas, transmite o que quer comunicar?”



Bial entrou na brincadeira: “A gente pode falar com o Aguinaldo [Silva], ele pode providenciar”. O autor está responsável pela próxima novela das nove, e seria, em teoria, uma ponte para o retorno da atriz. Mas Regina reforçou o cansaço com a rotina intensa da teledramaturgia: “Eu trabalhava 24 horas por dia, 12 gravando e 12 decorando. Me dá uma folga. A mudinha é uma proposta interessante.”

Além das novelas, a artista também falou sobre sua saída da emissora, em 2020, quando rescindiu contrato para assumir um cargo no governo Jair Bolsonaro (PL). “É uma forma de recuperar essa relação tão importante na minha vida. Tanta gratidão nessa história, tanta paixão por tudo que fiz. Como eles conseguiram me fazer apaixonada durante 60 anos? Vamos dizer 55, não, foi 60 mesmo. A primeira [novela] aqui foi 'Véu de Noiva' (1969)”, recordou.

Ao longo da entrevista, Regina ainda comentou o remake de Vale Tudo, clássico de 1988 em que interpretou a protagonista Raquel. O papel agora está nas mãos de Taís Araujo, que fez questão de entrar em contato com a antecessora: “Ela me mandou uma mensagem linda, e respondi também lindamente como ela merecia e merece. Ela está muito bem, ela é uma grande atriz”, elogiou.

A atriz aproveitou para dar um conselho à colega sobre o papel: “Falei para ela: ‘Relaxa e se solta, se joga nessa mulher. O que a gente faz é um parque de diversões, vai brincar’. Tem horas que você vai dizer ‘eu jamais faria isso, jamais diria isso’. A brincadeira é essa, falar e fazer o que você não faria nunca.”