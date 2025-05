Vale Tudo vira barraco: elenco cria grupo e exclui Cauã Reymond

Clima de estranhamento tomou conta dos bastidores - Foto: Reprodução

Os bastidores da nova versão de Vale Tudo seguem pegando fogo — e não é só no roteiro. A tensão que vinha se acumulando entre Cauã Reymond e Bella Campos acendeu o alerta geral dentro da Globo e os atritos se espalharam em meio às gravações.

Segundo a coluna Gente, da Veja, o clima de estranhamento tomou conta e alguns atores tomaram atitudes drásticas. Cauã acabou excluído de um grupo extra-oficial de WhatsApp, criado por parte do elenco principal para trocar informações, desabafos e, claro, comentários sobre os bastidores.

O que era antes um espaço informal para conversas leves se tornou um verdadeiro fórum sobre o comportamento do ator — até então considerado “intocável” dentro da emissora. A exclusão gerou ainda mais burburinho e intensificou as divisões no set de gravação.

Taís Araújo defende Bella Campos nos bastidores de Vale Tudo

A atriz Taís Araújo, a Raquel do remake, tem acolhido Bella Campos, que interpreta Maria de Fátima, sua filha na obra das 21h, em meio aos episódios polêmicos protagonizados por ela e por Cauã Reymond nos bastidores da novela.

Segundo informações do portal Notícias da TV, Taís tem defendido a jovem sob o argumento de se enxergar mais jovem nela. A estrela global afirma que viveu situações parecidas nos bastidores de Xica da Silva, novela feita por ela na extinta TV Manchete, na década de 1990.

Ainda de acordo com a publicação, Taís teria aconselhado Bella a seguir o trabalho da forma que acredita ser melhor. Ela também teria sido a atriz com a postura mais ríspida com relação a Cauã.