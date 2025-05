Número de idosos baleados em Salvador e RMS sobe para 8 em 2025

Dados são do Instituto Fogo Cruzado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O número de idosos baleados em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) em 2025 subiu para oito, após o encarregado de obras Gildásio de Oliveira Pereira, de 61 anos, ser morto a tiros durante uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira, 24. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, das oito vítimas, cinco morreram e três ficaram feridas.

Gildásio foi atingido nas costas enquanto seguia para o trabalho, na Avenida Gal Costa, no bairro de Pau da Lima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele já estava morto quando a equipe chegou ao local.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o crime ocorreu durante uma perseguição envolvendo duas motocicletas. Gildásio pilotava uma das motos e teria sido surpreendido por dois homens armados que tentavam fugir após uma tentativa de roubo. Os suspeitos atiraram e fugiram em seguida.

Outros casos :

Maria de Jesus da Silva, 87 anos | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Maria de Jesus da Silva, 87 anos, morreu após ser atingida por uma bala perdida enquanto almoçava em casa no Vale das Pedrinhas, durante uma ação policial no complexo do Nordeste de Amaralina. Um policial militar também ficou ferido na operação.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ana Rita Bispo dos Santos, de 60 anos, foi baleada enquanto aguardava em um ponto de ônibus na Rua Manoel Barros de Azevedo, no bairro Caminho de Areia, e não resistiu aos ferimentos. Ela também foi vítima de bala perdida.