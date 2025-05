Mais 60 canetas de Mounjaro são apreendidas no Aeroporto de Salvador

Mounjaro é utilizado para tratamento de diabetes tipo 2 e emagrecimento - Foto: Divulgação | Receita Federal

Mais 60 canetas de Mounjaro foram apreendidos na noite de quarta-feira, 23, na mochila de um passageiro, no Aeroporto de Salvador. O medicamento é utilizado para tratamento de diabetes tipo 2 e emagrecimento.

De acordo com a Receita Federal, agentes da vigilância identificaram, através de técnicas de análise de perfil, um passageiro de 21 anos, de nacionalidade francesa, que saiu da Irlanda. Os medicamentos foram encontrados após ele passar uma mochila pelo equipamento de scanner.

O Mounjaro é um medicamento à base de Tirzepatida, regulamentado pela ANVISA exclusivamente para importação por pessoas físicas, mediante apresentação de receita médica. A comercialização no mercado brasileiro é proibida.

Além de ser um tratamento específico para o diabetes tipo 2, ele também atua em hormônios relacionados à digestão e à saciedade, muitas pessoas buscam a substância com o objetivo de perder peso.

A Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, diz que a venda de medicamentos é privativa de farmácias, drogarias, postos de medicamentos, unidades volantes e dispensários de medicamentos.



Outros casos

No dia 10 de março, a Receita Federal apreendeu 100 canetas do medicamento Mounjaro. Os objetos estavam escondidos debaixo da roupa de um passageiro de 22 anos, natural de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

No dia 10 de fevereiro, o órgão já havia apreendido 681 caixas vazias de embalagens do mesmo medicamento e que tinham sido produzidas no Reino Unido.