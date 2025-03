Medicamento Mounjaro é apreendido no aeroporto de Salvador

A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira, 10, 100 canetas do medicamento Mounjaro, utlizado para o emagrecimento. Os objetos estavam escondidos debaixo da roupa de um passageiro de 22 anos, natural de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

O passageiro foi revistado no Aeroporto de Salvador vindo em um voo Air France, procedente de Paris, e foi selecionado para revista pessoal. De acordo com a Receita Federal, o homem teria ligação familiar com um grupo que vem sendo monitorado por trazer esse tipo de medicamento de forma irregular para vender em clínicas.

O órgão fará representação ao Ministério Público para dar encaminhamento à investigação criminal. O passageiro disse que adquiriu os medicamentos em Londres.

No dia 10 de fevereiro, a Receita Federal já havia apreendido 681 caixas vazias de embalagens do mesmo medicamento e que tinham sido produzidas no Reino Unido.

O Mounjaro é um medicamento à base de Tirzepatida, regulamentado pela ANVISA exclusivamente para importação por pessoas físicas, mediante apresentação de receita médica. A comercialização no mercado brasileiro é proibida.