Operação desarticula fraude em financiamento de veículos de luxo

Os investigados podem alcançar até 21 anos de prisão. - Foto: Divulgação/PF

Um grupo criminoso que atua na fraude em financiamento de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de capitais, foi alvo da Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, durante a Operação Creditum, deflagrada nesta quinta-feira, 16. O prejuízo aos cofres públicos foi estimado em R$ 15

Leia mais

>> Policial militar é preso suspeito de executar delator do PCC

>> PM morre ao inalar fumaça durante salvamento de incêndio em Alagoas

>> Homem tenta levar tartaruga marinha viva da praia e é impedido pela PM

De acordo com a investigação, os alvos da operação obtinham, através de fraude, diversos financiamentos de veículos de luxo, com descontos angariados por meio de benefício fiscal, com o intuito de revender os veículos financiados para terceiros sem o conhecimento da instituição bancária.

Os financiamentos eram obtidos por meio de empresas, tanto em nome dos investigados quanto em nome de “laranjas”. Para tanto, os investigados falsificavam documentos e contavam com a participação de funcionários/gerentes/diretores de instituição financeira e de concessionárias de veículos.

Para a operação, foram mobilizados 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal para o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Manaus, Manacapuru e Rio de Janeiro. As ordens judiciais também abrangem o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. Os investigados podem alcançar até 21 anos de prisão.