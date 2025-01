Homem tenta levar tartaruga marinha viva da praia e é impedido pela PM

- Foto: Redes sociais

Um homem em situação de rua tentou levar uma tartaruga marinha da Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro, no entanto, ao presenciar a ação, conseguiu resgatar o animal. As imagens mostram um homem carregando a tartaruga debaixo do braço, como se fosse uma prancha.

Segundo a Polícia Militar, os policiais do 2º BPM (Botafogo) foram abordados por algumas pessoas do bairro sobre o roubo da tartaruga. Os PMs foram checar a situação e encontraram o homem carregando o animal.

"Os policiais localizaram o envolvido e, ao retirarem o animal de suas mãos, ele fugiu. A equipe devolveu a tartaruga ao mar", dizia a nota da PM.

