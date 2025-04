Morre idosa atingida por bala perdida no Vale das Pedrinhas

Idosa foi baleada após uma ação policial no bairro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Morreu a idosa vítima de bala perdida no bairro do Vale das Pedrinhas, no complexo Nordeste de Amaralina, em Salvador. Maria de Jesus da Silva, de 87 anos, estava almoçando em casa quando foi atingida por um disparo no braço. O incidente ocorreu na quinta-feira, 27, após uma ação policial na região, que resultou em um policial militar ferido e um suspeito morto.

Relembre o caso:

De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira, 27, policiais da 40ª CIPM realizavam rondas no Vale das Pedrinhas, quando se depararam com homens armados. Ao perceberem a presença da polícia, os criminosos atiraram, dando início ao confronto. Um dos agentes foi atingido no rosto, sendo socorrido para uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento.

A idosa também teria sido atingida por um tiro de fuzil no braço e foi socorrida por vizinhos.

O policiamento na região foi intensificado pela 40ª CIPM, unidade responsável pelo bairro, com o apoio de guarnições do Batalhão Gêmeos e da CIPT/Rondesp Atlântico.



Devido a situação, os policiais ocuparam o complexo e o comércio foi fechado. Policiais militares estão fazendo incursões na localidade para encontrar os criminosos.