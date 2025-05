Chuvas em Salvador seguem abaixo da média, apesar de frente fria

Salvador acumulou 119,9 mm de chuva - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Salvador vem enfrentando fortes chuvas desde a última terça-feira, 22, devido à atuação de uma frente fria sobre o oceano Atlântico, na altura da Bahia. Nesta quinta-feira, 24, o cenário se manteve, mas, segundo a meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o volume de chuva registrado na capital ainda está abaixo da média esperada para o período.

“Até o momento, Salvador acumulou 119,9 mm de chuva, enquanto a média do mês é de 284 mm. Apesar das precipitações, grande parte do estado segue abaixo da média”, afirmou a especialista.

Cláudia explica que as chuvas devem persistir até no máximo a manhã desta sexta-feira, 25, com expectativa de melhora ao longo do final de semana, quando o sol volta a aparecer com mais frequência. No entanto, como a região está no período chuvoso da faixa leste da Bahia, novas pancadas de chuva são esperadas na próxima semana.

A meteorologista também alerta para a possibilidade de episódios pontuais de chuva intensa, característicos dessa época do ano, especialmente no leste do estado. "Mesmo com períodos de sol, é necessário manter a atenção", ressaltou.

Temperaturas

Em relação às temperaturas, Salvador registrou mínima de 22°C nesta quinta. Com o tempo nublado e chuvoso, as máximas devem atingir cerca de 28°C. Já nos dias de sol, as mínimas sobem para 24°C e as máximas podem chegar a 30°C ou 31°C.