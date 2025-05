Vai parar de chover? Frente fria perde força em Salvador

Céu nublado na praia do Rio Vermelho (ilustração) - Foto: José Simões | Ag A Tarde

A capital baiana tem sido atingida pro fortes chuvas desde terça-feira, 22, em virtude da ação de uma frente fria. As chuvas têm sido de fraca a moderada em diversos bairros de Salvador, mas esse cenário deve mudar nos próximos dias.

Segundo a Defesa Civil, a previsão para esta quinta-feira, 24, é de céu nublado com chuvas a qualquer hora do dia e 80% de chance de precipitação. A partir de sexta, já há uma diminuição das chuvas com perda de força da frente fria. A previsão do tempo indica que o céu fica parcialmente nublado com chuvas a qualquer hora do dia e segue com essa mesma perspectiva para o final de semana.

Nas últimas 24 horas, de acordo com a Codesal, os bairros com maiores acumulados de chuva foram Rio Vermelho, Federação e Barra (região da Vila Naval). Todas essas localidades tiveram acumulados acima de 40 mm.

O diretor da Codesal, Sosthenes Macedo, explicou que apesar dos acumulados não há risco de deslizamentos e por enquanto a cidade segue sendo monitorada pelos técnicos da Defesa Civil. Em caso de emergência disque 199.