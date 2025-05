Alerta laranja: veja os bairros mais afetados pela chuva em Salvador

Avenida Centenário - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

As fortes chuvas caíram com força na manhã desta quarta-feira, 23, em Salvador. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade está sob alerta laranja, com risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos.

Segundo os dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal), os bairros que mais sofreram com foram Cassange (44.2mm), Palestina (33.4mm) e São Cristóvão (30.8 mm). São esperados até 60 mm de chuva para esta quarta, 23.

Já de acordo com o Inmet, outros locais como Praia do Flamengo (28 mm), Mussurunga (27.4 mm), Barro Duro (23.8 mm), Pituaçu (22.2 mm), Mata Escura (20.4 mm) e Valéria (19.8 mm) também estão entre os mais afetados.

A previsão é de céu nublado e chuvas até quinta, 24. O sol só deve aparecer na capital baiana a partir de sexta-feira, 25, já que a previsão para o fim de semana é céu claro com poucas nuvens.

Veja bairros mais afetados pela chuva