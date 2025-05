Vídeo: carro pega fogo em via movimentada de Salvador

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas - Foto: Reprodução | Record TV

Um carro foi completamente consumido pelas chamas na manhã desta quarta-feira, 23, no bairro de Narandiba, em Salvador. O incidente provocou lentidão no trânsito no sentido da Avenida Paralela e assustou pedestres e motoristas que passavam pelo local.

De acordo com a TV Bahia, uma mãe estava levando a filha de 20 anos para faculdade no momento em que as chamas começaram. Elas pediram ajuda de quem passava no local e saíram do veículo antes que ele fosse destruído. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o fogo.

Veja vídeo: