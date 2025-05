Vídeo: Motorista de aplicativo assedia passageira em Salvador

- Foto: Reprodução

Em vídeo que circula nas redes sociais, uma passageira registrou o momento em que é assediada por um motorista de aplicativo, identificado como Ivan. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira, 22, em Salvador.

No vídeo, a mulher se encontra no banco de trás do carro quando ela pede para o motorista trocar a forma de pagamento para Pix e o motorista passa as mãos na perna dela. No momento do assédio, a mulher nega e afasta a mão do abusador.

Em nota, o aplicativo de transporte Uber, lamentou e repudiou o assédio e informou ter banido a conta do motorista na plataforma. A empresa mostrou ainda disponibilidade para colaborar com as autoridades nas investigações.

Além do mais, a plataforma disse ter uma parceria com o MeToo, um canal de suporte psicológico, que foi disponibilizado para a usuária.

Confira a nota de posicionamento Uber na íntegra:

A Uber lamenta o caso e considera inaceitável qualquer tipo de assédio ou má conduta sexual. A plataforma defende que as mulheres têm o direito de ir e vir da maneira que quiserem e têm o direito de fazer isso em um ambiente seguro. A empresa acredita na importância de combater, coibir e denunciar casos dessa natureza e encoraja que as mulheres denunciem qualquer incidente tanto pelo aplicativo quanto às autoridades competentes.

O motorista teve a conta banida da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. A Uber se coloca à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações, nos termos da lei. Além disso, em parceria com o MeToo, a Uber conta com um canal de suporte psicológico, que foi disponibilizado para a usuária.

