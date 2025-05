Volta do Feriadão: Ferry-boat e lanchas tem fluxo intenso nesta terça

Terminal do Ferry Boat em Bom Despacho, na Ilha de Vera Cruz - Foto: Rafael Lemos | Seinfra | Divulgação

O fluxo de passageiros do sistema ferry-boat é intenso nesta terça-feira, 22, para os que retornam do feriadão, saindo do terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica em direção a Salvador.

De acordo com o filômetro da Internacional Travessias atualizado às 07h08, o tempo de espera para embarque ultrapassa 3 horas. Já em Salvador, os passageiros aguardam até 50 minutos para iniciar a travessia.

Nesta terça, o sistema opera com seis embarcações: Anna Nery, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Travessia Salvador-Mar Grande

A Travessia Salvador-Mar Grande registra nesta terça-feira, 22, um intenso movimento no Terminal de Vera Cruz, onde a galera está em peso tentando retornar para Salvador. As informações são da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

O sistema opera com saídas a cada 15 minutos — um reforço em relação à grade padrão, que prevê partidas a cada 30 minutos. Os horários de 15 em 15 minutos são praticados para atender ao aumento no fluxo de passageiros. Na segunda-feira, 21, a movimentação também foi intensa, mas as operações transcorreram normalmente.

A última saída de Mar Grande está programada para as 18h, enquanto em Salvador a última partida acontece às 19h30. A Baía de Todos-os-Santos apresenta boas condições de navegação, permitindo que o trajeto leve, em média, 40 minutos.