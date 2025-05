Plano Inclinado Liberdade-Calçada suspende operações nesta terça

- Foto: Divulgação

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada terá seus serviços suspensos nesta terça-feira, 22, para uma manutenção emergencial no cabo de manobra de um dos bondes. De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), o problema impede a apertura e fechamento da porta do equipamento.

Como alternativa, os usuários do equipamento poderão utilizar as linhas de ônibus que atendem as duas regiões.

A equipe de manutenção já foi acionada para fazer os reparos necessários e a previsão é que o equipamento volte a operar nesta quarta-feira, 23.