Frente fria chega a Salvador e provoca chuvas intensas

A frente fria prevista pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec / Codesal), chegou na capital baiana na madrugada desta terça-feira, 22, e já ocasionou o registro de ocorrências na cidade.

Até às 7h de hoje, a Codesal foi acionada quatro vezes com informações sobre uma ameaça de desabamento e três ameaças de deslizamento. Além disso, também foram registrados pontos de alagamentos e congestionamento em trechos da Avenida Paralela e da BR-324.

Ainda conforme o órgão, nas últimas horas, o bairro que registrou o maior acumulado de chuva foi Boca do Rio, com 17,2 mm, seguido de Imbuí (13,4 mm) e Saramandaia (13,0 mm).

Previsão da semana

Ao longo desta semana, a passagem de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico vai aumentar a nebulosidade e provocar chuvas intensas. A partir da sexta-feira, a chegada de uma massa de ar seco vai deixar o tempo firme com baixa possibilidade de chuvas.

Entre terça-feira, 22, e quinta-feira, 24, a previsão é de céu nublado, com chuvas moderadas, por vezes forte, a qualquer hora do dia.

Já na sexta-feira, 25, a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuvas fracas a qualquer hora do dia. Entre sábado, 26, e domingo, 27, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas a qualquer hora do dia.

As temperaturas vão variar entre 24 graus a mínima, e 32 graus a máxima.