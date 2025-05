Mais três avenidas de Salvador terão motofaixas

Motofaixa na Avenida Bonocô - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Mais três avenidas de Salvador vão receber a faixa exclusiva para o trânsito de motocicletas, que ficou conhecida como motofaixas. Os locais onde serão implantados são as avenidas Luís Eduardo Magalhães, Anita Garibaldi e Juracy Magalhães.

A expectativa é que a novidade seja instalada em maio, de acordo com o vereador Randerson Leal (Podemos), autor do projeto, que esteve com o superintendente de trânsito da cidade (Transalvador), Diego Brito, conforme contou ao Portal A TARDE. A iniciativa foi anunciada nesta terça-feira, 22, na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

“Essa faixa que veio para dar maior fluidez no trânsito de Salvador, melhora a mobilidade urbana da nossa capital e traz segurança para quem transita com motos”, disse na tribuna do Centro de Cultura da casa legislativa.

A Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô, foi a primeira via a ser implantada a motofaixa. Salvador é a terceira capital do país a ser autorizada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) a implementar o espaço.

Travas

A Avenida Luís Eduardo Magalhães, por sua vez, enfrenta um empecilho. Isso porque o local está descrito no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), de autoria do Executivo municipal, como via expressa.

A classificação, por sua vez, dificulta a implantação rápida da demarcação da via com pintura no asfalto. Deste modo, o vereador Randerson Leal (Podemos) diz que está trabalhando para conseguir a deliberação do local.

“Já estamos em contato com o SENATRAN para que autorize o mais rápido possível. Levando em consideração os dados dos 30 dias instalada na Bonocô com redução de 60% do número de acidentes naquele via”, contou ao A TARDE.

Redução do número de acidentes

Após o primeiro mês de funcionamento da motofaixa na Av. Bonocô, o número de acidentes com motos reduziu em quase 60% no trecho, segundo registros da Transalvador. A medida tem conquistado elogios dos motociclistas, que pedem ampliação em mais vias da capital.

Desde a inauguração da nova motofaixa, em março deste ano, apenas três acidentes foram contabilizados na avenida. No mês anterior, quando o lugar ainda não possuía a sinalização, ocorreram sete acidentes. Neste ano, foram 17 sinistros envolvendo motos na avenida, sem vítimas fatais.