Vereador contesta mudança na velocidade da Bonocô após motofaixas

Motofaixas foram instaladas no último domingo, 9 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O vereador Randerson Leal (Podemos) criticou a redução da velocidade de veículos na Avenida Mário Leal Ferreira, popularmente conhecida como Bonocô, que passou a ser 60 km/h para a implantação das motofaixas, projeto de autoria do edil.

“Vou cobrar ao novo superintendente [de Trânsito], Diego Brito, que não faça a redução da velocidade. Não tem motivo nenhum para a redução. Em São Paulo, [onde] nós tivemos a inspiração, lá é 100 km/h e reduziu o número de acidentes”, iniciou o edil nesta segunda-feira, 10.

Segundo Randerson, a proposta aprovada na Câmara Municipal de Salvador (CMS) não trata sobre a redução da quilometragem nas vias. Nesse sentido, o vereador afirmou que encaminhará um ofício à Transalvador para o retorno da velocidade normal.

“Vou oficializar o novo superintendente para que reveja essa situação e volte aos 70 km/h. De uma hora para outra, você diminui a velocidade, vai ocasionar acidentes e vai ter muitas multas”, complementou.

A primeira motofaixa da capital baiana começou a operar no último domingo, 9, antes da saída do antigo gestor da autarquia, Décio Martins. Outra via, onde deve ser instalado o espaço exclusivo para os motociclistas, será na Avenida Afrânio Peixoto, Suburbana, de acordo com o vereador.

Motofaixa

A motofaixa foi desenhada entre as faixas 1 e 2, a partir do canteiro central, de cada sentido da Bonocô. O espaço foi demarcado com linhas tracejadas nas cores azul e branco. Com isso, os motociclistas poderão transitar com mais disciplina e segurança, sem alterar a dinâmica já existente na via. Apesar da inclusão da motofaixa, cada sentido da avenida continuará tendo quatro faixas para circulação de veículos.