Avenida Paralela também deve ganhar motofaixa, diz Bruno Reis | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) revelou, na manhã desta terça-feira, 14, que a Avenida Luiz Viana Filho, mais conhecida como Paralela, também deverá ganhar uma faixa exclusiva para a circulação de motocicletas, assim como já havia sido sinalizado para a Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô.

A ideia da prefeitura de Salvador é diminuir a quantidade de vítimas fatais em acidentes de trânsito na cidade. Isso porque os motociclistas representam a maior parte dos mortos em acontecimentos desse tipo.

“A gente estuda, em virtude de intervenções que nós temos que fazer no futuro, para ganhar mais uma faixa na Paralela, e implantar lá. Então, essa está sendo estudada também. Esse Plano Cicloviário, nós pedimos para também tentar trazer sugestões de outras vias. À medida que esses estudos forem concluídos, nós vamos implantando”, respondeu Bruno Reis ao Portal A TARDE.

Segundo Bruno Reis, Bonocô e Paralela devem ser as primeiras avenidas com motofaixas em Salvador | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

A medida estudada pela prefeitura de Salvador é inspirada nas ciclofaixas que já foram implantadas em São Paulo, que, de acordo com Bruno Reis, estaria tendo sucesso na redução de vítimas em acidentes de trânsito. Inicialmente, as faixas exclusivas para motocicletas na Bonocô e na Paralela serão como um teste, para, no caso de funcionar, serem ampliadas na cidade.

“Ainda não é regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas foi a iniciativa que surgiu em São Paulo, que vem dando certo e que tem reduzido o número de vítimas fruto de acidentes com moto. E nós vamos também implementar aqui, para fazer esses testes”, disse o prefeito.

De acordo com Bruno Reis, o novo Plano Cicloviário já foi concluído e deve ser apresentado à cidade nos próximos dias, com previsão de alterações nas vias de Salvador, voltadas para motos e bicicletas.

“Hoje, o maior número de vítimas no trânsito são de motoqueiros e pessoas que estão transitando em motos. E aí a prefeitura já estuda, em algumas vias que comportam, a gente colocar as motofaixas. Temos alguns projetos já elaborados, que vem dentro de um novo Plano Cicloviário da cidade, que já está pronto. Nós vamos lançar nos próximos dias, inclusive indicando uma série de intervenções que nós vamos fazer para conectar ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas, para estimular ainda mais a mobilidade ativa na cidade”, afirmou.

