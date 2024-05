Prefeitura implantará faixa exclusiva para motocicletas em Salvador | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou nesta quarta-feira, 8, que Salvador deverá começar a implantar, nos próximos meses, uma faixa exclusiva para o trânsito de motocicletas. A ideia é proteger os motociclistas, que são vítimas de 56% dos acidentes fatais no trânsito da capital baiana.

As chamadas “motofaixas” já são aplicadas em outras grandes cidades do Brasil, sendo identificadas por uma faixa azul, menor do que as já tradicionais voltadas para a circulação de veículos de passeio. Segundo Bruno Reis, a primeira experiência será na Avenida Mário Leal Ferreira, mais conhecida como Bonocô.

“Já é uma realidade em São Paulo, as motofaixas. Ainda não é algo regulamentado pelo Código de Trânsito, mas já existem vias programadas. Nós vamos agora fazer intervenções, como a via Bonocô, por exemplo”, afirmou Bruno Reis, durante evento de lançamento das novas viaturas da Transalvador.

Junto com a implantação da motofaixa, a prefeitura também promete entregar uma requalificação completa da avenida, com obras no canteiro central — onde ficam as pilastras do metrô de Salvador — e com recapeamento das pistas. A Bonocô deve ser um teste para que, depois, as faixas exclusivas sejam instaladas também em outras vias.

“Nós vamos requalificar todo o canteiro central da Bonocô, vamos fazer todo o recapeamento das duas faixas da Bonocô e, lá, nós vamos trazer as motofaixas, para começar os testes na nossa cidade e, daí, seguir ampliando para outras vias”, complementou Bruno Reis.

O gestor municipal, porém, não revelou quando deve ser iniciada a implantação das motofaixas em Salvador.

