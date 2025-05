Shopping de Salvador fica sem energia elétrica por quase cinco horas

Energia elétrica foi interrompida por volta da 14h54 - Foto: Reprodução Google Maps

O Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, ficou totalmente às escuras, na tarde desta terça-feira, 22.

O fornecimento da energia elétrica foi interrompido por volta das 14h54, e comprometeu o funcionamento dos estabelecimentos do centro comercial causando transtornos aos clientes e permissionários.

Segundo informações, a energia foi parcialmente restabelecida nas áreas comuns e nas escadas rolantes, após 20 minutos de interrupção total. Ao Portal A TARDE, a assessoria de comunicação do shopping informou que a energia elétrica foi retomada às 19h.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou "que foi registrada uma ocorrência em uma linha de transmissão de uma empresa particular provocando uma variação de tensão no Salvador Norte Shopping".

A Coelba declarou ainda que a linha de transmissão do shopping não pertence a concessionária e que a empresa administradora sinalizou que a situação foi prontamente restabelecida.

"Com relação ao sistema de distribuição que cabe à Neoenergia Coelba, a distribuidora ressalta que não houve nenhuma ocorrência de interrupção de energia ao longo do dia na localidade. Maiores informações sobre a situação interna do shopping devem ser verificadas junto à administração da unidade", concluiu o documento.