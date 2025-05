SAC emite identificação para pessoas autistas em tempo real; veja locais

Até sábado a identificação de pessoas do espectro autista será emitida em tempo real no SAC Shopping da Bahia - Foto: Ascom | Saeb

Desta quarta-feira, 23, até sábado, 26, o SAC Shopping da Bahia realiza o atendimento da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) em tempo real, possibilitando às famílias levar o documento na hora nesse período.

A iniciativa faz parte do Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A CIPTEA é um instrumento de identificação fundamental, pois o TEA nem sempre é visível. Dessa forma, o documento combate a discriminação e garante os direitos das pessoas com autismo, facilitando o acesso a serviços essenciais.

A ação é uma parceria do Shopping da Bahia e do Instituto de Responsabilidade e Investimento Social (IRIS), em parceria com a Secretaria da Administração (Saeb), através do SAC; e da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio da Superintendência dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Sudef).



“É um momento muito importante para a Superintendência, de reforçarmos a importância do Direito das Pessoas com TEA, garantindo sua dignidade em todas suas especificidades, feliz com a parceria e atuação conjunta de visibilidade para a causa e todo o segmento do Abril Azul”, celebra Marcelo Zig, superintendente dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da SJDH.

Serviço

Para participar, basta que o requerente e seu responsável legal, quando for o caso, compareçam ao SAC Shopping da Bahia durante o horário normal de atendimento do órgão, que é de 9h às 18h, em dias úteis; e de 9h às 13h, aos sábados. A emissão da carteira é gratuita, realizada por ordem de chegada e necessita dos seguintes documentos:

1. Laudo médico com indicação do código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID; assinatura; e carimbo.

2. Requerimento preenchido (disponível para impressão no botão azul "imprimir requerimento" em informações pessoais no site do SAC Bahia).

3. Comprovante de residência (conta de água, luz, informativo de cartão de crédito ou declaração de residência emitida por Associação de bairro ou Instituições religiosas).

4. RG e CPF ou Certidão de Nascimento da pessoa com TEA.

5. RG e CPF do Responsável Legal (se aplicável).

6. A foto será tirada no momento do atendimento. O requerente deverá estar presente.

7. Informar o tipo sanguíneo da pessoa com TEA.

Informações sobre o atendimento durante a campanha:

● Período: 23 a 26 de abril de 2025 (quarta-feira a sábado)

● Local: SAC Shopping da Bahia

● Horário de Funcionamento: De quarta a sexta-feira: 9h às 18h; Sábado: 9h às 13h

● Atendimento: Por ordem de chegada

● Taxa: Gratuito