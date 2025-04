Município baiano registra maior volume de chuva do país em 24 horas

Alerta prevê chuvas entre 20 e 30mm/dia ou acúmulo de até 50mm/dia e ventos intensos - Foto: :Xando Pereira | Ag. A TARDE

Um grande volume de chuva tem atingido e causado transtornos em diversas cidades do interior da Bahia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta para 328 cidades, sendo uma delas Ribeira do Amparo, local onde foi registrado o maior índice pluviométrico de todo o Brasil no sábado, 12.

Em um intervalo de 24 horas, a cidade registrou 100.8 milímetros (mm) de chuva. A segunda cidade que obteve um volume alto de chuva foi Alto Parnaíba, no Maranhão, com 91 mm. Em Euclides da Cunha foram registrados 79 mm e em Ilhéus o foi de 46.2 mm. De acordo com o Inmet, o alerta prevê chuvas entre 20 e 30mm/dia ou acúmulo de até 50mm/dia e ventos intensos, variando entre 40 e 60 km/h.