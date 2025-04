Final de semana com chuva? Confira previsão do tempo em Salvador

Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução / TST

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou na manhã deste sábado, 12,, a previsão do tempo para este final de semana em Salvador.

Neste sábado, a estimativa é de céu nublado e parcialmente nublado com chuvas fracas ou moderadas, a qualquer hora do dia.

Já no domingo, 13, a previsão permanece igual com céu nublado e possibilidade de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

As temperaturas deverão variar entre 23°C (mínima) e 33°C (máxima).