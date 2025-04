Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para este final de semana em Salvador

Praia do Porto da Barra, em Salvador - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou nesta sexta-feira, 28, a previsão do tempo para este final de semana, 29 e 30, apresentando céu claro e poucas chances de chuva em todos os dias.

Confira a previsão do tempo:

Sexta-Feira, 28:

Céu claro e parcialmente nublado com possíveis 10% de chuva fraca em qualquer momento do dia

Sábado, 29:

A condição de céu claro e parcialmente nublado segue para o sábado com chances de 20% de chuvas fracas, também a qualquer momento do dia.

Domingo, 30:

Domingo tem as mesmas condições de céu claro e parcialmente nublado, mas é a maior porcentagem de chuva do fim de semana, com 30% a qualquer momento do dia também.