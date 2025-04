BRT Salvador amplia linha B2 até o Rio Vermelho

Até dezembro de 2025, está prevista a implantação da linha B6, que ligará a Estação Lapa ao Aeroporto - Foto: Betto Jr.| Secom

A partir deste sábado, 29 de março, a linha B2 do BRT Salvador terá seu percurso ampliado, conectando a Estação Rodoviária ao bairro do Rio Vermelho via orla. Antes, o trajeto se encerrava na Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba.

Com a mudança, os ônibus passam a utilizar uma nova faixa exclusiva na Avenida Manoel Dias da Silva, seguindo por Amaralina até o Rio Vermelho. O ponto final será na Rua Oswaldo Cruz, próximo a um antigo supermercado. A partir desse local, os veículos retornam pela faixa exclusiva até a Praça Nossa Senhora da Luz e seguem viagem de volta à Estação Rodoviária.

A ampliação foi viabilizada com a chegada de novos ônibus à frota, adquiridos em janeiro deste ano. A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos na mobilidade urbana, visando melhorar a conectividade entre bairros e a qualidade do transporte público na capital baiana.

Linhas em operação no BRT Salvador

Além da B2, outras quatro linhas já operam no sistema:

B1 – Estação Rodoviária x Estação Pituba

B3 – Estação Rodoviária x Pituba (via Paulo VI)

B4 – Estação Pituba x Estação Lapa

B5 – Estação Rodoviária x Estação Lapa

Até dezembro de 2025, está prevista a implantação da linha B6, que ligará a Estação Lapa ao Aeroporto no modelo BRS (Bus Rapid Service), ampliando ainda mais a oferta de transporte na cidade.