Família do crime: pai e filho são presos durante operação

Pai é o principal alvo das investigações - Foto: SESP/MT

Um homem foi preso nesta sexta-feira, 28, na Paraíba, suspeito de ser um dos principais fornecedores de drogas em diversas regiões da Bahia, além de estar vinculado à maior organização criminosa do estado de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, seu filho também foi detido em flagrante, portando duas armas.

Ambos foram capturados durante a Operação NARKE, realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com o apoio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Paraíba.

De acordo com o delegado José Bezerra, diretor do Denarc, o principal alvo é considerado prioridade nas investigações do departamento por ser um dos principais fornecedores de drogas em diversas regiões da Bahia.

"O indivíduo coordenava o tráfico em Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ilhéus e Feira de Santana, além de já ter estendido suas ações criminosas para o estado da Paraíba. Ele está vinculado à maior organização criminosa do estado de São Paulo, abastecendo com drogas as regiões mencionadas", relatou.

O suspeito possuía um mandado de prisão decorrente de sua condenação a 18 anos de reclusão pelo homicídio de um comparsa em 2003, na cidade de Vitória da Conquista. A condenação foi proferida em 2024 pelo Tribunal do Júri da Comarca do município. A vítima foi rendida dentro de seu próprio veículo, forçada a dirigir até o local do crime e, lá, alvejada por oito disparos de arma de fogo, que causaram sua morte.

Durante a abordagem nesta sexta-feira, os policiais apreenderam com o principal suspeito três pistolas, munições e três veículos. Ao todo, oito endereços ligados ao suspeito na Paraíba estão sendo verificados pelas equipes policiais, além de quatro endereços na Bahia, nas cidades de Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Jucuruçu, que também são alvos de busca e apreensão.

A operação contou com o apoio das equipes do Denarc em Vitória da Conquista e do Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio da 8ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) de Teixeira de Freitas.

Os suspeitos foram submetidos aos exames de praxe e permanecem à disposição do Poder Judiciário. O material apreendido será encaminhado para perícia.