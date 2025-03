Inmet emite alerta para temporais em 23 municípios baianos

Previsão indica acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora - Foto: Reprodução / TST

Moradores de 23 cidades do oeste da Bahia devem ficar atentos às condições climáticas nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para a região, válido até as 10h desta terça-feira, 25.

A previsão indica acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. Além disso, ventos fortes, de até 60 km/h, podem ocorrer. Apesar da intensidade do fenômeno, o risco de transtornos graves, como quedas de árvores, alagamentos e interrupção no fornecimento de energia, é baixo.

Diante da possibilidade de instabilidades, o Inmet orienta que qualquer situação de emergência seja informada à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193.

As cidades afetadas pelo alerta são: Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Buritirama, Canápolis, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Pilão Arcado, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Tabocas do Brejo Velho e Wanderley.