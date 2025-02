Chuvas fortes e ventos de 60km/h; previsão de caos na Bahia

O alerta é válido para nove cidades baianas - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira, 11, um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para nove cidades da Bahia, válido até as 10h de quarta-feira, 12.

Para as cidades que estão sob o alerta amarelo, pode ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

O alerta é válido para as cidades de Barreiras, Buritirama, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Pilão Arcado, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia e São Desidério.

Em caso de emergências, o Inmet orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.