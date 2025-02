Esmeralda de R$ 3 bilhões pertence a empresário de Salvador

Ela é formada por mais de 10 mil esmeraldas e pesa 351 quilos. Além disso, tem 1,35 metro de altura e está avaliada em R$ 3 bilhões - Foto: Reprodução Record

Um empresário do ramo da mineração, que vive em Salvador, é proprietário de uma esmeralda gigante que está prestes a ser comercializada.

A pedra foi encontrada na Serra da Carnaíba, no norte baiano, e batizada de Constelação. Ela é formada por mais de 10 mil esmeraldas e pesa 351 quilos. Além disso, tem 1,35 metro de altura e está avaliada em R$ 3 bilhões.

Uma equipe do programa Domingo Espetacular, da TV Record, teve acesso ao empresário, que fez questão de se manter no anonimato, por questões de segurança. A riqueza está guardada em um cofre de endereço não divulgado.

"Não posso revelar onde, mas é um local seguro", disse o advogado Gerdau Rocha, representante legal do proprietário.

Ainda segundo o advogado, já há cinco boas propostas vindas de países europeus, dos Emirados Árabes e da América. Mais detalhes não foram fornecidos.

Em dezembro do ano passado, outra esmeralda, esta de 69 quilos, avaliada em R$ 1 bilhão, foi vendida em Salvador bem abaixo do preço: um grupo árabe ofereceu R$ 50 milhões - 5% do valor inicialmente estipulado.