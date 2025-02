Incêndio de grandes proporções destrói academia de jiu-jitsu na Bahia

Ainda não se sabe o que provocou o incidente - Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma academia de jiu-jitsu, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, na noite de domingo, 9. O estabelecimento estava fechado no momento do incidente e ninguém ficou ferido. Segundo o dono, o local tinha acabado de ser reformado.

"Acabei de montar a academia agora, deixei do jeito que era para ser deixada. Isso aqui era um lugar que pra muitos era importante", disse o professor e dono da academia, Tércio Magrão.

De acordo com testemunhas muita fumaça se formou na área. O incêndio se alastrou rapidamente, chegando até o teto. As informações são do g1 BA.

Ainda não se sabe o que provocou o incidente.