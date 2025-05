Homem de 61 anos é morto em tentativa de assalto em Salvador

Crime aconteceu na Avenida Gal Costa, por volta da 6h30 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem identificado com Gildásio de Oliveira Pereira, de 61 anos, foi morto na Avenida Gal Costa, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 24. Segundo relatos de locais, o homem, que estava a caminho do trabalho, foi vítima de disparo de arma de fogo após uma tentativa de assalto.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia (PC) informou que o homem que pilotava uma motocicleta fugia de uma tentativa de roubo, realizada por dois suspeitos armados a bordo também de uma motocicleta. Após a reação, os bandidos dispararam contra Gildásio, que morreu na avenida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas já encontrou Gildásio, que foi atingido nas costas, morto no local. No locaol, policias militares acionaram o DPT para realização de perícia e remoção do corpo. A PM afirmou seguir em ronda pela região para encontrar os suspeitos.

Gildásio tinha 61 anos, trabalha na construção civil e estava a caminho do trabalho quando foi assassinado na tentativa de assalto na Avenida Gal Costa.



A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do caso, através da 2ª Delegacia de Homicídios (DH).