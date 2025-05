Metrô de Salvador bate recorde de passageiros em 2025

CCR Metrô Bahia registra aumento de 4% no número de passageiros transportados no primeiro semestre de 2025 - Foto: Divulgação | CCR Metrô Bahia

O metrô de Salvador e Lauro de Freitas registrou um aumento de 4% no número de passageiros transportados no primeiro trimestre de 2025 quando comparado ao mesmo período no ano passado. O número é recorde.

"O metrô tem se consolidado como a melhor alternativa de transporte, contribuindo significativamente para a redução do trânsito. Os números recordes reafirmam o nosso compromisso em promover soluções de mobilidade que não apenas conectam pessoas e lugares, mas também reduzem impactos ambientais e contribuem para cidades mais sustentáveis. Assim, o transporte sobre trilhos segue como uma opção indispensável para o futuro das metrópoles brasileiras," destacou o diretor da CCR Metrô Bahia, Júlio Freitas.

Desde que foi inaugurado, em 2014, o Metrô de Salvador já transportou mais de 730 milhões de passageiros, tendo feito mais de 2,3 milhões de viagens realizadas. No ano passado, o sistema operou sem parar por 18 dias, um número seis vezes maior que no ano anterior.

"Esse novo recorde no número de passageiros reforça a importância do sistema metroviário para a mobilidade urbana da nossa capital e Região Metropolitana. A Sedur acompanha de perto esse avanço e reafirma o compromisso do Governo do Estado com a ampliação de um transporte público cada vez mais eficiente, seguro e acessível para a população," reforça Jusmari Oliveira, Secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia.

Outro número recorde aconteceu em 3 de abril, uma quunta-feira, quando mais de 435 mil clientes transitaram pelo Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.