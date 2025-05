Vai fazer sol em Salvador? Saiba previsão para o sábado após alerta de chuvas

Previsão para Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Após dois dias sob alerta de perigo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de chuvas intensas, o sol pode dar as caras em Salvador e outros municípios do Recôncavo Baiano já a partir de amanhã.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a tendência é que a partir de hoje o tempo comece a melhorar na capital, com chuva, que vai perder intensidade até o final de semana.

Na terça-feira, o Inmet emitiu o alerta de fortes chuvas para 106 municípios da Bahia e o Recôncavo Baiano teve alerta laranja, o segundo mais grave na escala de perigo.

De acordo com o instituto, estavam previstos acumulados de até 100mm de chuva em 24h para Salvador, município mais propenso a ser atingido severamente.

Todavia para amanhã a previsão mudou; para a capital está previsto o sol com muitas nuvens e a temperatura na casa dos 30º, mas sem chuva, condição que segue até a próxima segunda-feira.

Mesmo com as chuvas dos últimos dias, choveu apenas 110,6mm, menos de 40% do esperado, já que a média histórica é quase o triplo, 284,9mm. No mesmo período do ano passado, choveu 821,7mm.

“No ano passado a chuva passou da conta, suficiente para vários anos, e a tendência é que a partir de hoje já comece a melhorar o tempo”, afirmou Sosthenes Macedo, diretor da Codesal, que acredita, as chuvas do mês de abril não chegarão à média histórica.

Alguns bairros se destacam pelo acumulado de chuva no mês até o momento, como é o caso do bairro Barro Duro - Fundac com 169,2mm, e Cassange com 121,6mm. No domingo, apesar das nuvens, a temperatura em Salvador pode chegar aos 31º.

Outras três cidades na Bahia em que a chuva tende a dar uma trégua são: Feira de Santana, cuja temperatura pode chegar aos 34º no domingo e segunda-feira; emCamaçari e Simões Filho, na Região Metropolitana, os termômetros podem chegar aos 32º domingo e segunda-feira, mas com alívio da chuva a partir de amanhã.

* Sob a supervisão da editora Isabel Villela