Líder do BDM morre em confronto com a PM no Bairro da Paz

Policiais faziam ronda na comunidade quando encontrou grupo armado - Foto: Divulgação | PM

Um líder do tráfico de drogas no bairro de Sussuarana, em Salvador, morreu na madrugada desta sexta-feira (25), durante troca de tiros com policiais militares no Bairro da Paz.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, é apontado como um dos ‘cabeças cara’ do Bonde do Maluco (BDM) e estava escondido na comunidade.

Segundo informações da Polícia Civil, os agentes faziam ronda no bairro quando bateu de frente com um grupo aramado. Houve confronto e, após o cessar fogo, o suspeito foi encontrado ferido. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a polícia.

Com ele foram encontradas porções de maconha, cocaína e uma espingarda foram apresentadas na unidade pelos policiais. Guias periciais e de remoção foram expedidas.