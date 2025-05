Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira em Salvador

A vítima foi socorrida por uma guarnição da Polícia Militar - Foto: Divulgação Ascom-PCBA

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira, 24, suspeito de tentar matar a ex-companheira, de 46 anos, com golpes de arma branca, no bairro do Politeama, em Salvador. A vítima foi socorrida por uma guarnição da Polícia Militar e encaminhada para uma unidade de saúde, com diversas perfurações pelo corpo.

Após o registro da ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), equipes iniciaram diligências e localizaram o suspeito em fuga pela BR-324.

Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil de Feira de Santana e do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), ele foi interceptado dentro de um veículo, em um posto de combustível no município de Feira de Santana.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e permanece custodiado à disposição da Justiça.