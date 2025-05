Erick sente incômodo na coxa e vira mais um desfalque para o Bahia

Erick, meio-campista do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Um desfalque de última hora assustou o Bahia minutos antes de entrar em campo, nesta quarta-feira, 21, contra o Paysandu. Antes escalado entre os titulares, o meio-campista Erick sentiu um incômodo na coxa direita e teve que dar lugar ao zagueiro Ramos Mingo, escolhido pelo técnico Rogério Ceni para substituir o camisa 14.

Já que estava escalado como lateral-direito, Ceni precisou mexer na composição tática da equipe e colocar o defensor Fredi Lippert para atuar aberto pelo lado direito. Dessa maneira, Gabriel Xavier completou a dupla de zaga ao lado do argentino.

Volante de origem, Erick foi improvisado na posição devido aos desfalques no elenco tricolor, já que o colombiano Santiago Arias está em fase de transição física e não pode jogar. O lateral Gilberto voltou recentemente de lesão e, apesar de estar à disposição para atuar, foi escalado entre os reservas devido ao rodízio de titulares.

A baixa representa mais uma dor de cabeça para o técnico Rogério Ceni, uma vez que o setor defensivo tem ficado desfalcado na temporada. Além dos laterais-direitos, o zagueiro Kanu e o volante Rezende, que frequentemente é utilizado como defensor, estão lesionados. A lista de jogadores no Departamento Médico do Tricolor ainda conta com o atacante Ademir.