Com gol de Dell, Bahia vence Atlético-GO no Brasileirão Sub-20

Dell, atacante da base do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Carinhosamente apelidado de 'Haaland do Sertão', o atacante Dell voltou a brilhar nesta quarta-feira, 21. Pela 11ª rodada do Brasileirão Sub-20, o Pivete de Aço balançou as redes e ajudou o Bahia no triunfo por 2 a 1 diante do Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia. O outro gol tricolor foi marcado pelo atacante Juninho.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou aos 13 pontos e assumiu a 11ª colocação na tabela, se afastando da zona de rebaixamento. Além disso, o Tricolor se aproximou do G-8 do torneio e está a quatro pontos do América-MG, atual oitavo colocado.

Com apenas 16 anos, Dell foi utilizado pela equipe sub-20 do Bahia após bater na trave em competição pelo sub-17. Com o camisa 9 no comando, os Pivetes de Aço foram finalistas da Copa do Brasil da categoria, amargando uma derrota para o Vasco na grande decisão após disputa de pênaltis.

Com multa rescisória avaliada em 100 mihões de euros, o jogador também soma convocações para a Seleção Brasileira sub-17 e foi campeã do torneio Sul-Americano da categoria pela Amarelinha nesta temporada.