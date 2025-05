Saiba quanto o Bahia arrecadou com a classificação na Copa do Brasil

Rodrigo Nestor e Iago Borduchi, jogadores do Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Bahia segue na busca pelo título inédito da Copa do Brasil. Após vencer o Paysandu por 4 a 0 na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira, 21, o Tricolor garantiu a vaga nas oitavas de final da competição e, de quebra, embolsou uma quantia milionária.

Com a classificação, o clube baiano arrecadou R$ 3.638.250 em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O valor é referente à participação na próxima fase do torneio, que será disputada entre os dias 30 de julho e 6 de agosto.

Caso avance até a grande final, o Tricolor poderá superar a marca de R$ 120 milhões em premiações totais, considerando os bônus distribuídos pela CBF em todas as fases do torneio. Vale mencionar que o adversário do Bahia nas oitavas será definido por sorteio realizado pela entidade, ainda sem data definida.