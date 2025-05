Kayky destaca entrosamento com o "amigo próximo" Jean Lucas em triunfo

Kayky, atacante do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Herói do 51º título do Campeonato Baiano, contra o Vitória, o atacante Kayky voltou a aproveitar uma oportunidade dentro de campo nesta quarta-feira, 21, ao dar duas assistências e ajudar o Bahia na goleada sobre o Paysandu, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Após a goleada por 4 a 0, o jovem de 21 anos analisou a disputa pela titularidade, afirmando que vai "dar o máximo" em cada chance como titular. Além disso, o jogador revelou sua "identificação" com o Tricolor em meio à sua segunda passagem por Salvador.

"Sempre bom jogar pelo Bahia, é minha segunda passagem e escolhi voltar porque me idenfico com o clube, então sempre que tiver oportunidade vou tentar dar o meu o máximo. Quando o professor me colocar vou tentar ajudar a equipe", disse.

O triunfo sobre o Paysandu contou com uma parceria que chamou a atenção dentro de campo: Kayky e Jean Lucas. Ambos escalados pelo lado esquerdo, os atletas não pouparam esforços e, com dribles, tabelas e assistências, 'criaram pesadelos' nos defensores do clube paraense.

Questionado sobre a dupla, Kayky revelou conhecer seu companheiro antes de defender o Bahia e destacou sua boa relação com o camisa 6.

"Eu conheci o Jean antes de jogar aqui, a gente tem uma boa relação. Conversamos muito, somos do mesmo estado, a gente é do Rio de Janeiro, então é um amigo próximo que eu tenho fora de campo, então a gente se entende, conversa muito. Dentro de campo hoje fomos muito felizes, graças à Deus", concluiu o atacante.

Jean Lucas também analisou a parceria que fez sucesso diante do Paysandu. O atleta, acostumado à atuar do lado direito do meio-campo, destrinchou sobre jogar pela esquerda ao lado do camisa 37 do Esquadrão de Aço.

"Jogo muito pelo lado esquerdo, para girar e roubar a bola é um pouco diferente, para proteger a bola também. Mas [o Kayky] é um cara que vem trabalhando muito, a gente é companheiro dentro e fora de campo, acho que isso só ajuda. Foram dois lances que conseguimos selar com gol, estou muito feliz por ele e por ele ter feito um grande jogo hoje", destacou.