Jean Lucas comenta expulsão no Ba-Vi e explica: "Fui tentar tirar ele"

Jean Lucas, camisa 6 do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O meio-campista Jean Lucas concedeu a primeira entrevista após ter sido expulso no clássico Ba-Vi, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista da Arena Fonte Nova após a goleada sobre o Paysandu, o jogador do Bahia comentou o lance que levou ao cartão vermelho direto ainda no primeiro tempo da partida.

De acordo com o jogador, a intenção não foi agredir o meia Gabriel Baralhas, mas sim afastá-lo após uma tentativa de bloqueio do atleta rubro-negro. O camisa 6 ainda fez questão de elogiar a atuação dos companheiros e se desculpar com o grupo e com a torcida.

“No Ba-Vi a gente entra muito focado, a gente quer dar a vida sempre, foi um lance em que eu fui infeliz. Ele tentou me bloquear, fui tentar tirar ele da minha frente, mas eu tava de mão fechada, então no VAR vai dar que eu dei um soco nele, mas eu fui tirar ele e acabei acertando”, explicou o jogador.

“Meus companheiros foram excepcionais também, deram a vida dentro de campo, quase não para perceber que não tinha um jogador a menos, eu pedi desculpas a todos os jogadores e agradeci eles, já que, se não tivesse vindo o resultado, a cobrança ia vir toda em cima de mim, e ia ser justo. Queria de novo pedir perdão para o torcedor e toda a instituição”, disse.

Com a expulsão, Jean Lucas terá que cumprir suspensão no próximo jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro, marcado para o próximo domingo, 25, às 11h, contra o Grêmio, em Porto Alegre.