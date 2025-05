Em maratona, Bahia tenta alterar data do jogo contra o São Paulo

Bahia busca alterar data de jogo com o São Paulo na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em meio a intensa sequência de jogos na temporada, o Bahia quer alterar a data do seu jogo contra o São Paulo, inicialmente marcado para o sábado, 31, pelo Campeonato Brasileiro. A intenção de promover a alteração foi revelada pelo técnico Rogério Ceni após a goleada por 4 a 0, contra o Paysandu, que garantiu a classificação na Copa do Brasil.

Após o jogo, durante coletiva de imprensa, o treinador do Bahia — além de demonstrar preocupação quanto a situação de Erick —, falou sobre o calendário do Esquadrão até a parada para o Super Mundial de Clubes, assim como já havia feito no último domingo, 21. Contra o Vitória, Ceni disse que era impossível manter a sequência de jogos como esta, e nesta quarta-feira, 21, o técnico endossou o discurso.

O comandante alegou que é ‘desumano’ o Tricolor de Aço jogar domingo, 25, contra o Grêmio fora de casa, três dias depois, na quarta-feira, 28, enfrentar o Internacional, também fora de casa, mas em duelo que conta com uma carga emocional e física ainda mais pesada devido a disputa pela vaga nas oitavas da Copa Libertadores, e novamente três dias depois, desta vez no sábado, 31, jogar contra o São Paulo, na Arena Fonte Nova.

Durante a declaração, Ceni revelou que existe a intenção de alterar a data do duelo contra o São Paulo, e conforme apuração do Portal A TARDE, o Bahia está trabalhando nos bastidores para que a partida seja disputada no domingo, 1, aumentando o intervalo entre os jogos, o que permitiria mais tempo de descanso ao elenco, além de um maior período de preparação para o confronto.

Desumano ter que jogar sábado [...] Que a gente tenha um dia a mais para descansar Rogério Ceni - treinador do Bahia

Calendário apertado

É importante destacar que as constantes reclamações do técnico Rogério Ceni estão embasadas. Isso porque com apenas cinco meses de temporada, o Bahia já entrou em campo 38 vezes no ano, o que configura uma média aproximada de uma partida a cada 3 dias, portanto, o Tricolor de Aço é o time da Série A do Campeonato Brasileiro que mais jogos disputou em 2025.