TV Bahêa+ lança vídeo contando início da história com o Grupo City

Jogadores do Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A TV Bahêa+ foi anunciada na última segunda-feira, 19, e já está a todo vapor. Um dos primeiros conteúdos exclusivos lançados pela plataforma de streaming do Esporte Clube Bahia já está disponível para assinantes e conta o início da história do time com o City Football Group, SAF no controle do clube.

Com cenas de Rogério Ceni no vestiário encorajando os jogadores, palestras sobre a chegada do Grupo City, takes dos atletas e momentos inesquecíveis em campo protagonizados por jogadores, técnico e torcida, o teaser já está nas redes sociais do clube e dá um gostinho do que é possível assistir no streaming.

Para acessar o conteúdo, os torcedores que possuem o Sócio Esquadrão precisam pagar 33 centavos por dia, liberando todas as séries, filmes, bastidores e transmissões ao vivo de jogos e eventos do clube disponibilizadas na plataforma.

Como acessar a TV Bahêa+

Para criar uma conta, o procedimento é simples: basta acessar o site da plataforma ou selecionar o ícone central da TV Bahêa+ dentro do aplicativo oficial do EC Bahia. Ao entrar, é necessário preencher o formulário com nome completo, e-mail, senha, confirmação de senha e número de celular, criando seus dados de login.

No caso de sócios, basta logar com o CPF e o e-mail já cadastrados, e o desconto será aplicado automaticamente para o streaming. Cada conta dá direito ao acesso em uma tela por vez. Assim, ao acessar a TV Bahêa+ em um novo dispositivo, o anterior é automaticamente desconectado.

Uma vez feito o cadastro, é possível cancelar a assinatura diretamente na área logada, sem multa adicional. O cancelamento é necessário para parar de pagar, já que o streaming funciona com sistema de renovação automática da assinatura.