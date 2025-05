TV Bahêa+: Tricolor lança plataforma de streaming exclusiva do clube

TV Bahêa+ - Foto: Reprodução I Instagram @ecbahia

A torcida do Bahia agora tem uma nova maneira de se aproximar do clube e consumir conteúdo sobre a história e temporada tricolor. Nesta segunda-feira, 19, o Esquadrão de Aço lançou a TV Bahêa +, plataforma oficial de streaming do clube com diversas filmagens inéditas para os torcedores.

Bastidores, treinos, entrevistas, programas especiais, jogos históricos e transmissões ao vivo ficarão disponíveis para os tricolores na plataforma, com alguns desses conteúdos já disponíveis gratuitamente para todos os torcedores.

No entanto, os que quiserem acesso ao pacote completo precisam assinar o streaming, pagando R$ 14,90 por mês ou R$ 149,00 por ano, via cartão de crédito. Caso tenha a carteirinha do Sócio Esquadrão, o preço cai para R$ 9,90 mensais ou R$ 99,00 anuais.

Para criar uma conta, o procedimento é simples: basta acessar o site da plataforma ou selecionar o ícone central da TV Bahêa+ dentro do aplicativo oficial do EC Bahia. Ao entrar, é necessário preencher o formulário com nome completo, e-mail, senha, confirmação de senha e número de celular, criando seus dados de login.

Tela inicial do aplicativo do Bahia com a TV Bahêa+ | Foto: Reprodução

No caso de sócios, basta logar com o CPF e o e-mail já cadastrados, e o desconto será aplicado automaticamente para o streaming. Cada conta dá direito ao acesso em uma tela por vez. Assim, ao acessar a TV Bahêa+ em um novo dispositivo, o anterior é automaticamente desconectado.

Uma vez feito o cadastro, é possível cancelar a assinatura diretamente na área logada, sem multa adicional. O cancelamento é necessário para parar de pagar, já que o streaming funciona com sistema de renovação automática da assinatura.