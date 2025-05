Carpini pode virar desfalque após julgamento do STJD; saiba mais

Thiago Carpini pode desfalcar o Vitória nas próximas rodadas - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Thiago Carpini, do Vitória, pode ser uma ausência no duelo contra o Santos, no domingo, 25, pelo Brasileirão. O técnico será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira, 23, devido a expulsão na derrota diante do Flamengo, no dia 6 de abril.

Na partida, válida pela 2ª rodada, Carpini recebeu cartão vermelho por chutar uma bola no meio da comemoração do gol rubro-negro. O treinador foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para condutas contrárias à disciplina e ética desportiva, com pena de uma até seis partidas de suspensão.

Caso receba a pena mínima, o técnico fica liberado para comandar a equipe contra o Peixe por já ter cumprido suspensão automática. O Vitória agora aguarda a decisão do STJD para saber se perderá Carpini por mais rodadas.

O comandante, inclusive, questionou a aplicação deste cartão vermelho e alegou ter apenas "extravasado". "Em relação à expulsão, estou com o mesmo sentimento de vocês: sem entender. Se você buscar nas imagens, eu saio correndo, comemorando com os meus atletas, todo mundo pulando. Foi um momento de alegria, de extravasar. Tinha uma bola parada, eu chutei a bola, até pegou no Osvaldo, pedi desculpas a ele na hora, mas jamais imaginei que seria passível de cartão vermelho", explicou Carpini.

"Talvez uma advertência, um amarelo. Se eu ainda tivesse chutado a bola para dentro do campo, em direção a um adversário. É difícil entender. Já vi tantos treinadores extravasando dessa maneira. Não sei se vai ter o mesmo critério para todos. Isso é o que me deixa chateado. Acho que precisa haver um protocolo sobre como podemos comemorar. Não foi nada desrespeitoso, apenas um momento de alegria com a minha equipe", completou o comandante.

Vitória e Santos se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Barradão, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.